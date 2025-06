Meghan Markle e a dança no parto que incendiou a internet?

Entre suas acusações, criticou a abordagem emocional do pai, o então príncipe Charles, que costumava dizer a ele e ao irmão William: "Bem, foi assim para mim, então será assim para vocês." Harry contestou essa lógica com firmeza: "Só porque você sofreu, não significa que seus filhos também devem sofrer." Acusou ainda a monarquia de "total negligência" ao ignorar seus pedidos de ajuda diante dos ataques da mídia e do sofrimento de Meghan. Segundo ele, "cada pedido, solicitação, aviso... foi recebido com total silêncio ou total negligência." Traçou também um paralelo direto entre a perseguição midiática sofrida por sua mãe, a princesa Diana, e o tratamento dispensado a Meghan — especialmente em função do racismo. "Minha mãe foi perseguida até a morte enquanto estava em um relacionamento com alguém que não era branco. E agora veja o que aconteceu", afirmou.

No mesmo documentário, ainda disponível na Apple TV+, Harry revelou que nunca processou adequadamente a morte da mãe na infância, o que resultou em anos de ansiedade, ataques de pânico e uso de álcool e drogas como formas de lidar com a dor. Destacou a importância da terapia para seu bem-estar mental e capacidade de tomar decisões importantes para a própria família. "Para mim, a terapia me equipou para enfrentar qualquer coisa", disse. Também compartilhou que Meghan teve pensamentos suicidas durante a gravidez, agravados pela falta de apoio da família real. Harry expressou vergonha por não ter conseguido ajudá-la de forma adequada na época.

Corta para junho de 2025. A imagem das horas que antecederam o parto de sua filha, Lilibet, é agora pública — cortesia de Meghan Markle. O vídeo íntimo e descontraído foi postado por ela no Instagram para celebrar o quarto aniversário de Lilibet. Gravado na sala de parto do Santa Barbara Cottage Hospital, mostra Meghan, grávida de nove meses, dançando animadamente ao som da música viral "The Baby Momma Dance", com Harry entrando na brincadeira em seguida. Na legenda, ela explicou que, após tentativas frustradas de induzir o parto com comida apimentada, caminhadas e acupuntura, dançar foi o último recurso.

Para os fãs, o vídeo é visto como uma prova de autenticidade e irreverência. Para o resto do mundo? "Cringe". E para os críticos — que são muitos —, teorias conspiratórias de que Meghan usava uma barriga falsa ganharam fôlego renovado. Inadequado foi o mínimo das reclamações, especialmente entre quem ainda enxerga a dupla como figuras públicas ligadas à realeza. A publicação gerou furor — e não poderia ser diferente.

Existem interpretações polarizadas sobre o motivo de expor um momento tão íntimo para 3 milhões de seguidores e incontáveis curiosos. Em todas elas, porém, Meghan Markle continua em evidência — mais até do que quando lançou seu podcast ou série documental. Com isso, eleva o "falem mal, mas falem de mim" a outro patamar. Está em sintonia com suas musas, como Gwyneth Paltrow, que publica vídeos dançando de pijama enquanto cozinha. A diferença é que Gwyneth não é duquesa, nem filantropa, nem vive sob o escrutínio de uma instituição que se alimenta de tradição. E, embora um tanto constrangedor também, Gwyneth não provoca o mesmo efeito que ver Meghan rebolando até o chão — na sala de parto. Uma imagem inesquecível.