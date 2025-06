Love Together Brasil promove mutirão de saúde e autoestima em Palmas

Imagem: Gabriel Trevisan/Divulgação

Com o apoio local da Prefeitura Municipal de Palmas e a articulação do Senador Irajá, a Ação Autoestima fortalece o compromisso com projetos sociais significativos em todo o Brasil.

A mobilização também se destaca pelo apoio e participação do estilista Amir Slama e pela atuação das LTB Hope Squad Girls — um grupo de 12 adolescentes de Long Island, Nova York — que, ao lado das brasileiras Sandra Martello e Zélia Siqueira, trabalham com dedicação para alcançar a meta de 1.000 cestas básicas.

"Esta ação é mais um marco na nossa trajetória. A Love Together Brasil chega pela primeira vez no Norte do Brasil com a missão de promover um dia especial para mulheres em situação de vulnerabilidade social que, muitas vezes, não têm a oportunidade de cuidar de si mesmas.", afirma Kassya Trevisan, Diplomata Civil Humanitária e Diretora de Projetos da Love Together Brasil.

A ação também conta com o apoio das organizações locais ONG Arte de Amar, Projeto Humaniza, Casa Azul, ONG Transformando Vidas e o Projeto Névele Menezes.

A Love Together Brasil convida a todos à se engajarem nesta ação solidária com a doação de cestas básicas, kits de beleza e maquiagem, água e lanches para o que possamos viabilizar esse evento incrível em Palmas.