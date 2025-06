Elogiado por atuação em "Homem com H", Bruno Montaleone comemora

Bruno Montaleone Imagem: Divulgação

"Acredito que todo personagem parte de um chão comum, uma espécie de solo inicial que a gente prepara para ele. É por esse solo que começa o trabalho: entender o contexto histórico, de onde ele vem, o que faz na vida, ou se não faz nada, se tem família, se não tem, como são suas relações. Esse é o começo. A partir dele, consigo extrair outras camadas, sejam mais técnicas ou mais subjetivas. No caso do Ian, por exemplo, foi exatamente isso.. Primeiro busquei entender as relações dele, nos costumes daquela época, porque mesmo sendo uma narrativa de fantasia, existe um contexto que precisa ser estudado. Depois que essa base mais técnica estava sólida, comecei a buscar outras referências, mais sensíveis, mais abstratas. No caso dele, a relação com os cavalos foi essencial para mim. Ele é o maior criador de cavalos da história, ali, então fui investigar isso a fundo: como se dá essa conexão entre homem e cavalo, que tipo de animal é esse. Descobri que eles são extremamente inteligentes, afetuosos, criam vínculos fortes, quase como cães. E isso me deu um outro tom para o personagem, algo mais intuitivo, que a abordagem puramente técnica não teria me mostrado. Por isso, para mim, todo personagem nasce desse equilíbrio: uma parte técnica e estrutural, que exige estudo, dedicação, leitura; e outra, mais abstrata, que vem da escuta sensível, da observação, até mesmo de certas obsessões pessoais. E cada personagem pede um caminho diferente. Às vezes, para compor um médico, por exemplo, é preciso se debruçar sobre o vocabulário da área, entender como esse mundo funciona, e só isso já te aproxima do personagem. Mas outras vezes, não: é algo mais sensorial, mais livre. E, claro, tudo isso precisa estar conectado com a pergunta fundamental: para que esse personagem existe dentro do texto? Porque não adianta a gente encher a mochila de elementos se nada disso dialoga com o que a história quer contar", comenta.

Essa escuta, como ele define, não se limita ao set; é cada vez mais uma bússola na hora de escolher papéis. Ao revisitar a própria filmografia, Bruno enxerga um padrão que salta aos olhos: homens intensos, idealizados, que, não raro, colapsam. Figuras marcadas por uma urgência interna que exige não só domínio técnico, mas entrega crua.

"Já interpretei vários homens, mas ainda há bastante coisa que eu quero experienciar. Tenho vontade de fazer de tudo um pouco: dublagem de animação, interpretar um serial killer… Enfim, explorar diferentes registros. Se eu for sincero, o universo das esquisitices, das zonas mais sombrias da alma humana, é o que mais me fascina. Talvez porque, muitas vezes, os papéis que fui convidado são o oposto disso; os personagens encaixados, "fofinhos", figuras do bem. E eu também gosto desse lado, claro, mas tenho uma grande curiosidade por transitar por territórios mais densos, mais desconfortáveis, que ainda não tive tantas chances de explorar. Dito isso, tudo me interessa. O ofício do ator também é cheio de surpresas; às vezes a gente avalia que um caminho pode não ser o ideal e acaba amando. Então, no fundo, ainda estou em processo de descoberta. Seria maravilhoso poder escolher exatamente os personagens que vou interpretar, mas a realidade do mercado exige pragmatismo: lidamos volta e meia com as oportunidades que aparecem em determinado momento. Dentro disso, me sinto realizado com os caminhos que percorri até agora, com as escolhas que fiz e os convites que aceitei", revela o ator carioca.

Com o olhar sempre voltado para o próximo desafio, Montaleone não esconde o desejo de expandir ainda mais seus limites. Entre antagonistas e figuras do universo fantástico, o ator projeta futuros papéis com o mesmo ímpeto que move sua trajetória: a vontade de ser desconstruído em cena. Ele conta: "O que mais me motiva é quando consigo surpreender com o personagem. Gosto de quebrar expectativas, de não entregar ao público o 'Bruno', mas sim um personagem inteiro, que viva por si só. E quando percebo que esse deslocamento está acontecendo, quando as pessoas realmente veem o personagem antes de verem a mim, sinto que estou no caminho certo. Espero continuar trilhando esse percurso e, sobretudo, podendo mergulhar em todos os arquétipos possíveis, sem medo de sair da curva".