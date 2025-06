Só Track Boa São Paulo 2025 terá ingresso social

Ciente da sua relevância como porta de entrada de novos públicos ao universo eletrônico, a STB chega ao seu décimo ano com três palcos, novas sonoridades e uma amplitude musical inédita até então. Passeando do Tech House ao PsyTrance, serão 24h de música distribuídas em dois dias de evento - e algumas surpresas que serão relevadas adiante.

Line-up celebra uma década de evolução

Com grandes nomes da música eletrônica nacional e internacional, mesclando referências consagradas, colaborações inéditas e destaques da nova geração. Entre os nomes confirmados no line-up completo estão: Acid Asian, Altruism, Bassan B2b Crazed (Br), Blazy, Clementaum, Due, DJ Marky, DJ Ramemes, Glau, Groundbass, Kenan & Kel, Mu540, Nana Kohat, Vicx, entre outros.

Três palcos com propostas distintas

A edição comemorativa mantém o padrão com três palcos com diferentes arquiteturas, propostas e identidades narrativas, reforçando a diversidade sonora e o cuidado com a experiência do público: