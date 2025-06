Shopping Ibirapuera realiza Arraiá gratuito com diversas atrações

Com o mesmo escopo de sucesso do ano passado, o evento contará com um cenário encantador, típico das festas juninas, incluindo brincadeiras para entreter os pequenos, espaços instagramáveis para fotos inesquecíveis, personagens caipiras animando e dançando ao som de músicas típicas, além de barracas com pipoca fresquinha e algodão doce.

Para participar, basta que os pais ou responsáveis baixem o aplicativo do Shopping Ibirapuera e resgatem o cupom na área de eventos. Ao apresentá-lo na bilheteria, será entregue um montante de 35 ibis, a moeda fictícia do evento que permitirá acesso a todas as atividades disponíveis.

A programação é voltada para crianças de 03 a 12 anos e garante momentos de muita alegria, interação e boas memórias para toda a família.

SERVIÇO

Local: Shopping Ibirapuera | Piso Moema

Endereço: Av. Ibirapuera, 3103 - Indianópolis