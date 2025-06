Lucas Drummond vive primeiro protagonista no cinema em "Apenas coisas boas"

Lucas Drummond Imagem: Divulgação

"Antônio é um caubói do interior de Goiás. O típico matuto: um homem do campo, rústico, introspectivo e sem muito traquejo social. Vive isolado em uma fazenda, onde suas únicas companhias são os animais, que ele cria como se fossem família, já que a relação com seu pai e único familiar vivo é bastante complicada. Talvez ele nunca tenha vivido um romance. Isso muda quando ele encontra o Marcelo na estrada, e os dois acabam se apaixonando", conta.

Além de Liev, Lucas também contracena com Norval Berbari, que faz Tavares, seu pai na história, e Guilherme Théo, que faz Samuel, o capanga de Tavares. Na segunda fase do filme, acompanhamos Antônio e Marcelo 40 anos depois. Nessa fase, o elenco é composto, entre outros talentos, por Fernando Libonati, que faz o Antônio mais velho, Renata Carvalho e Igor Leoni. "O primeiro longa-metragem como protagonista é sempre um momento importante na carreira de um ator. Estou ansioso para finalmente poder compartilhar este trabalho, do qual tenho tanto orgulho, com o público. E feliz com a estreia em um festival tão importante como Guadalajara. Estrear em um festival de prestígio é sempre bom para a carreira de um filme!", celebra Lucas, que estará em Guadalajara, junto com o diretor Daniel Nolasco, a convite do festival.

"Apenas coisas boas" faz um retrato das duas faces do amor romântico, a que liberta e a que aprisiona. O filme mostra o florescimento de um romance entre dois homens no interior de Goiás, nos anos 80, o auge da paixão e a mesma relação 40 anos depois. Daniel Nolasco, com sua carreira longa no audiovisual com temáticas LGBTQIAP+, traz paisagens rurais, muito romance, suspense, ação e erotismo.

"O Daniel é um dos grandes nomes do cinema queer brasileiro, na minha opinião. Então, trabalhar com ele já era um desejo meu. Por isso, fiquei muito empolgado quando ele me convidou para o filme. A filmografia dele traz personagens LGBTQIAP+ complexos, inseridos em um contexto muito particular do centro-oeste brasileiro, que é muito diferente do meu universo, totalmente urbano. Foi isso que mais me encantou nesse projeto: a chance de fazer um papel diferente de mim e que, por acaso, tem em comum comigo a sexualidade. E a experiência foi incrível. Além de muito sensível, o Daniel é um diretor muito parceiro, que sabe o que quer, mas também ouve os atores. Tenho certeza de que esse será o primeiro de muitos trabalhos juntos", vibra.

Lucas também estará em dois curtas-metragens nesse ano. "Nesta data querida", um musical com linguagem pop, jovem, divertido, onde ele interpreta João, melhor amigo do protagonista André, personagem de Vitor Rocha, por quem tem um crush não correspondido. O filme foi escrito por Vitor Rocha, com canções originais de Elton Towersey e direção de André Leão. Já "O Motorista", que também foi dirigido por André, é um thriller sobre um motorista de aplicativo, que descobre um assassino em série na cidade e decide pegá-lo. Vitor, personagem de Lucas, é um dos passageiros que entra no carro e acaba sendo a pessoa errada, na hora errada, no lugar errado. Ambos têm previsão de estreia para o segundo semestre de 2025 em festivais e, posteriormente, chegam ao streaming.