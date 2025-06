Dr. Rafael Coelho e o marco de 10 mil cirurgias robóticas

O trabalho do médico vai além da sala cirúrgica. Ele também participa ativamente de treinamentos e programas de capacitação, com o objetivo de expandir o uso da tecnologia robótica no Brasil. O Hospital Nove de Julho é um dos centros de referência no país para esse tipo de formação.

Segundo Dr. Coelho, a técnica robótica oferece vantagens como menor sangramento, menores índices de complicações e retorno mais rápido às atividades. Além disso, o uso da tecnologia permite alcançar áreas de difícil acesso com mais segurança.

Atualmente, o hospital conta com três robôs Da Vinci, realiza cerca de 1.200 cirurgias robóticas por ano e é especializado em procedimentos nas áreas de urologia, oncologia, ginecologia, gastroenterologia e cirurgia geral.

Dr. Rafael Coelho também mantém parceria com o Instituto de Cirurgia Robótica de Houston (EUA), o que contribui para a atualização constante das práticas adotadas no Nove de Julho. O marco de 10 mil cirurgias robóticas reforça o papel do hospital como centro de excelência e destaca o trabalho de médicos como Dr. Rafael Coelho, que têm impulsionado o uso da tecnologia para melhorar a segurança e os resultados dos procedimentos cirúrgicos.