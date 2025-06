Ana Vilela fará show gratuito em homenagem ao Dia dos Namorados

Em comemoração ao Dia dos Namorados, o Butantã Shopping, localizado na zona oeste de São Paulo, promove uma apresentação gratuita da cantora Ana Vilela, conhecida nacionalmente pelo hit "Trem-Bala". O show acontece no sábado, dia 7 de junho, a partir das 19h, na praça de eventos do empreendimento.

Ana Vilela Imagem: Divulgação

Para tornar a noite ainda mais especial para os fãs da Ana Vilela, as 30 primeiras pessoas que chegarem ao espaço do show terão a oportunidade de tirar uma foto com a cantora. O shopping também está promovendo uma ação nas redes sociais convidando o público a compartilhar suas histórias de amor. Os autores dos 20 comentários mais curtidos serão selecionados para também encontrar Ana Vilela.