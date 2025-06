Leilão do Instituto Neymar Jr. oferece experiências com ídolos do esporte

A 5ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr., que será realizada no dia 10 de junho, no Mercado Pago Arena Pacaembu, em São Paulo, contará com lotes que oferecem experiências únicas tanto para os apaixonados por esporte quanto para quem busca conhecimento e conexões no mundo dos negócios.

Neymar Jr., Vini Jr. e Ronaldo Fenômeno Imagem: Reprodução

Para os fãs do esporte, os destaques incluem uma experiência exclusiva com Vini Jr., no estádio do Real Madrid, na Espanha, com direito a camisa autografada pelo craque e outros jogadores do elenco. Também estarão disponíveis uma partida de tênis com Ronaldo Fenômeno, realizada na casa do ex-jogador, e uma disputa de videogame com o próprio Neymar Jr., acompanhada de uma cadeira gamer personalizada pela Kairon Race e autografada pelo atleta.