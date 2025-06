Musical sobre Os Paralamas do Sucesso retrata 40 anos de história da banda

Estreou no dia 3 de maio, no Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo, o espetáculo VITAL - O musical dos Paralamas. A produção revisita os 40 anos de trajetória da banda formada por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, um dos nomes mais marcantes do rock brasileiro. A peça, com sessões duplas aos sábados e domingos, também presta homenagem ao empresário José Fortes, figura central na história do grupo.

VITAL - O musical dos Paralamas Imagem: André Wanderley/Divulgação

Idealizado por Gustavo Nunes e Marcelo Pires, o musical tem direção artística de Pedro Brício, texto de Patrícia Andrade e direção musical de Daniel Rocha. A montagem percorre momentos marcantes da banda, desde os primeiros shows até episódios como o acidente de Herbert Vianna, em 2001. A narrativa é construída em fluxo não linear, intercalando presente e passado com base na memória dos personagens, especialmente a do próprio Herbert.