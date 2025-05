The Town: 100 dias para a 2ª edição do maior festival de música de SP

O festival será dividido por datas temáticas. No dia 6 de setembro, o destaque é Travis Scott, que se apresenta no palco Skyline, acompanhado por Don Toliver e Burna Boy. No dia seguinte, Green Day lidera a noite, ao lado de Sex Pistols, Bruce Dickinson, Iggy Pop, Pitty e CPM22. O festival também terá shows de jazz, funk, rap, pop e rock distribuídos entre os palcos The One, São Paulo Square, Factory, Quebrada e The Tower Experience.

No segundo fim de semana, os Backstreet Boys se apresentam no dia 12 de setembro, acompanhados por Jason Derulo, CeeLo Green e Jota Quest. Luísa Sonza encerra a noite no The One. No dia 13, Mariah Carey é a principal atração, ao lado de Jessie J, Ivete Sangalo e Lionel Richie. O dia 14 fecha o festival com Katy Perry, Camila Cabello, J Balvin, IZA, Ludmilla, Joelma, DENNIS DJ e outros artistas.

Além da programação musical, o evento traz mudanças na estrutura da Cidade da Música. Os palcos ganharam novas localizações para melhorar a experiência do público. O Skyline continua no mesmo local, com uma estrutura ampliada. Já o The One foi transferido para a área onde ficava o Megadrop, com novo anfiteatro natural. A São Paulo Square e o Factory também mudaram de lugar.

Entre as novidades, o festival estreia o palco Quebrada, dedicado à música e à cultura das periferias, e a The Tower Experience, que amplia as atrações de música eletrônica.

Com expectativa de reunir cerca de 100 mil pessoas por dia, o The Town 2025 reforça seu compromisso em unir diferentes gêneros musicais e proporcionar experiências imersivas ao público. Os ingressos para o The Town 2025 estão disponíveis no site oficial.