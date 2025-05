Nizo Neto, filho de Chico Anysio, compartilha memórias ao lado do pai

No programa "Companhia Certa", que será exibido na noite deste sábado (31) pela RedeTV!, o apresentador Ronnie Von recebe o ator, humorista e dublador Nizo Neto, filho do lendário comediante Chico Anysio (1931-2012).

Durante o bate-papo, Neto, que atualmente apresenta o podcast "Nizológico", compartilha memórias ao lado do pai e revela como a generosidade de Chico abriu portas para outros artistas: "Tinha gente na Escolinha [do Professor Raimundo] que ele nem gostava como ator, mas colocava [no ar] porque o cara ia lá e falava: 'Chico, estou precisando'", afirma.