Nany People lança nova biografia

Em 2015, ao completar 50 anos, Nany People lançou a biografia "Ser Mulher Não É Para Qualquer Um", que trazia histórias sobre a sua trajetória. Agora, em 2025, comemorando seus 60 anos de idade, 50 anos de carreira, 40 anos de São Paulo e 30 anos de televisão, a atriz lançará a nova biografia: "Ser Mulher Não É Para Qualquer Um - A Saga Continua", com histórias, causos e episódios ocorridos nos últimos dez anos. O texto é de Flavio Queiroz, com curadoria e supervisão de Nany.

Nany People Imagem: Divulgação

O livro será lançado dia 2 de junho de 2025, no Teatro Gazeta, em São Paulo. Ainda haverá uma exposição inédita com imagens, objetos pessoais, looks icônicos utilizados em sua trajetória e vídeos do acervo da artista. No dia, Nany também mostrará uma versão pocket do seu novo espetáculo "Ser Mulher Não é Para Qualquer Um", que mistura histórias, canções, e humor.