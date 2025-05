Gringa e Gerando Falcões se unem em leilão beneficente

Após o sucesso da primeira edição, a Gringa, plataforma de moda circular focada em bolsas e acessórios de luxo secondhand, anuncia seu segundo leilão bene?cente em parceria com a Gerando Falcões, ONG reconhecida por seu trabalho no combate à pobreza nas favelas brasileiras. A ação será realizada entre os dias 02 e 09 de junho, com 100% do lucro revertido para os projetos da ONG.

Imagem: Divulgação

A partir das 12h do dia 02 de junho, uma página exclusiva estará disponível no site da Gringa com bolsas de luxo cuidadosamente selecionadas para o leilão. Os lances poderão ser feitos até às 12h do dia 09 de junho. Marcas como Louis Vuitton, Prada, Gucci e outras marcas estarão entre as opções.