Dupla Sá & Guarabyra se reúne com Gabriel Sater em novo projeto

A sexta edição dos Encontros Históricos na Sala São Paulo teve início no dia 26 de abril com Jorge Aragão & Almirzinho Serra em uma noite dedicada ao samba. A segunda apresentação da série traz como convidada uma dupla muito querida pelo público brasileiro, Sá & Guarabyra, e um jovem talento de nossa música, Gabriel Sater, no próximo sábado (31), às 21h. A série terá outras seis datas até novembro, e os ingressos podem ser adquiridos neste link. Vale lembrar que todos os Encontros serão transmitidos ao vivo no canal oficial da Sala São Paulo no YouTube.

Foram inúmeros os momentos marcantes nesses cinco anos de projeto, como os duetos de Erasmo Carlos & Roberta Sá, Ivan Lins & MP4, João Donato & Marcos Valle, Paulinho da Viola & Família, Alcione & Martinho da Vila, Daniela Mercury & Maria Gadú, Gilberto Gil & Aldo Brizzi, Tulipa Ruiz & Liniker, Guilherme Arantes & Ed Motta e Criolo & Luciana Mello, entre tantas outras reuniões inesquecíveis em nosso palco.

A sexta edição da série Encontros Históricos na Sala São Paulo tem o patrocínio de Itaú, B3, a Bolsa do Brasil, Santander e EMS Farmacêutica, copatrocínio de Citi, Porto e Vivo, apoio de Cebrace, BCG e Mattos Filho, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Realização: Fundação Osesp, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Ministério da Cultura e Governo Federal - União e Reconstrução.

ENCONTROS HISTÓRICOS NA SALA SÃO PAULO - SÁ & GUARABYRA E GABRIEL SATER

Data: 31 de maio de 2025, sábado, às 21h - Concerto Digital

Endereço: Praça Júlio Prestes, 16, Luz, São Paulo, SP

Ingressos esgotados

Mais informações no site da Sala São Paulo.