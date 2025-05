Campanha do Agasalho estreia com apoio dos Mamonas Assassinas - O Legado

Em 2025, ano em que se celebram os 30 anos do lançamento do primeiro álbum dos Mamonas Assassinas, o grupo O Legado vem emocionando fãs ao redor do mundo. Após apresentações marcantes em festivais como o Rock in Rio Lisboa e o São João de Caruaru, a banda conquistou o público asiático com uma turnê de sucesso no Japão, incluindo o Brazilian Day Japan - maior evento brasileiro da Ásia - que bateu recorde de público e celebrou os 130 anos de amizade entre Brasil e Japão.

Para Jorge Santana, CEO da Mamonas Assassinas Produções e primo do vocalista Dinho, participar de uma iniciativa como essa reforça o verdadeiro espírito do projeto: "Os Mamonas sempre foram sobre alegria, empatia e conexão com o povo. Estar à frente de uma campanha solidária como essa, em nossa cidade, é uma forma linda de retribuir o carinho que recebemos há 30 anos e manter vivo o legado dos meninos fazendo o bem!".

Os pontos de coleta estão espalhados por toda a cidade - em prédios públicos, empresas, escolas, hospitais, supermercados e condomínios. A lista completa pode ser consultada no site oficial.