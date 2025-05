Arraiá do Paseo leva forró e comidas típicas à zona sul de SP

O Paseo Alto das Nações realiza nos dias 7 e 8 de junho uma festa junina gratuita na Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo. O evento terá shows ao ar livre, barracas de comidas típicas e brincadeiras para todas as idades.

Imagem: Divulgação

A programação musical começa no sábado às 13h30 com Palhaço Palito e Dona Pimposa, seguida pelo Trio Arcoverde (14h30), Trio Mana Flor (17h) e o show "Forró do TBT" com João Suplicy e Vitor da Candelária (19h). No domingo, as apresentações incluem Forró Pé de Moleque (14h), Trio Forró Pesado (17h) e Vai Bless (19h).