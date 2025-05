Allianz Parque recebe idosos para ações de saúde e lazer

Imagem: Reprodução

As turmas são atendidas em dois horários: às 8h e às 10h. As sessões ocorrem no anel de circulação do estádio. Os programas são elaborados respeitando a limitação de cada aluno, proporcionando melhorias no condicionamento dos indivíduos - tudo isso em um clima alegre e bem divertido.

A participação é gratuita: as inscrições são realizadas pelo APP Bom Vizinho, o programa de relacionamento do Allianz Parque com os moradores do entorno, cuja finalidade é ser um canal ativo, participante e atuante junto com a comunidade local.

"O programa tem como objetivo ir além da atividade física. A equipe que acompanha a iniciativa é focada em oferecer uma experiência mais humanizada, com acolhimento e apoio contínuo aos participantes. E essa atenção é uma marca de todos os colaboradores e voluntários", destaca Adriana Oliveira, gerente de sustentabilidade.

"Envolver a sociedade dentro da Arena em atividades como o "Saúde de Craque" é mostrar que podemos fazer a diferença e trazer resultados para a comunidade através de parcerias e práticas no cotidiano. Acessibilidade é também abrir as portas da Arena e desenvolver programas gratuitos para quem deseja ter mais qualidade de vida e uma longevidade mais saudável", explica Adriana.

Sempre na última quarta-feira de cada mês, alunos, professores e voluntários se reúnem para dar os parabéns aos aniversariantes do mês, com direito a bolo e muita alegria - uma verdadeira festa após a aula. "Ver o sorriso no rosto de cada aluno e ouvir suas histórias fazem deste projeto um dos mais importantes da arena. Uma emoção a cada aula", completa a gerente.