25 anos da Feira da Moda Inverno com Tainá Müller e Gianecchini

Reynaldo Gianecchini, embaixador da feira há 14 anos, tem uma ligação especial com o evento. Após se curar de um linfoma não Hodgkin em 2011, o ator se tornou embaixador do GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer) e, desde então, participa ativamente das campanhas sociais promovidas pela feira. Essa atuação se soma a uma parceria de longa data entre a FEIMI e o GRAACC, iniciada em 2000, que destina parte da bilheteria para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer

Os visitantes podem conferir as principais tendências da estação, com peças de alta qualidade e preços direto de fábrica. O evento mantém um ambiente familiar, pet friendly e conta com espaços exclusivos de conteúdo, tornando a experiência ainda mais completa e acolhedora.

SERVIÇO

Datas e locais da FEIMI 2025:

Edição Lançamento: 30 de maio a 8 de junho: Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista, São Paulo

Rua Luís Coelho, 323 - Metrô Consolação

Edição ABC: 13 a 22 de junho: Pavilhão Vera Cruz - São Bernardo do Campo, ABC Paulista

Avenida Lucas Nogueira Gárcez, 856

Edição Alto Inverno: 4 a 20 de julho: Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista, São Paulo

Rua Luís Coelho, 323 - Metrô Consolação