Roupa Nova anuncia data extra de show no Espaço Unimed

O legado de Paulinho (in memoriam) segue vivo em cada acorde e na conexão especial com os fãs. Roupa Nova também fez história com trilhas sonoras icônicas, como "Tema da Vitória", que se tornou símbolo das vitórias de Ayrton Senna, além de temas marcantes para programas como "Xou da Xuxa", "Vídeo Show" e o próprio festival Rock in Rio. Ao longo dos anos, a banda recebeu diversos prêmios, incluindo o Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro pelo disco "Roupa Nova em Londres", gravado nos lendários estúdios de Abbey Road.

Além disso, parcerias memoráveis com artistas como Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Rita Lee, Ney Matogrosso, Luan Santana e muitos outros reforçam a importância do grupo na cena musical brasileira. O show no Espaço Unimed será uma celebração de toda essa trajetória, com momentos emocionantes e novidades que fazem parte da TOUR 2025.

SERVIÇO:

Roupa Nova no Espaço Unimed

Data: 14 e 15 de junho de 2025 (sábado e domingo)

Abertura da casa: 20h (14/06) | 18h (15/06)

Início do show: 22h (14/06) | 20h (15/06)