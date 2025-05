Leilão histórico: roupas icônicas da Princesa Diana à venda 

Em 2023, a Julien's vendeu um vestido da princesa por mais de US$ 1,14 milhão, e um par de sapatos por US$ 390 mil em 2024. A expectativa para esta edição é igualmente impressionante, com lances esperados entre US$ 10 mil e US$ 200 mil por peça — ou mais.

Parte da renda será revertida para a instituição Muscular Dystrophy UK, reforçando o legado filantrópico que Diana cultivou ao longo da vida. Como resumiu Nolan: "As pessoas têm uma fascinação eterna pelos royals britânicos, especialmente por Diana. Ela será sempre lembrada por sua elegância, seu estilo e sua capacidade de tocar as pessoas."