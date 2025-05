Carioca estreia no elenco principal de filme de Hollywwod

Gabriela Amerth Imagem: Michele Malik/Divulgação

Nascida e criada em Engenho de Dentro, no Subúrbio carioca, Gabriela Amerth começou a estudar teatro aos 11 anos. Depois de alguns cursos e integrar o elenco de várias peças, fez faculdade na CAL. Enquanto não conseguia sobreviver de arte, chegou a trabalhar como vendedora no Rock in Rio em 2015, no catering das Olimpiadas no Rio, como garçonete e até cantou nas ruas cariocas para ajudar a arrecadar fundos para estudar artes cênicas nos EUA - onde mora desde 2016. Hoje, passados 9 anos fora de casa, a artista já reconhece bem as diferenças entre as culturas de cada país na vida e na arte:

"No Brasil, fiz muito teatro. Nos EUA, tenho feito bastante audiovisual. No Brasil, somos mais calorosos e acho que isso torna os produtos mais passionais e, ouso dizer, significativos para a população. Já a cultura americana é mais prática, focada em eficiência e rapidez (em sua maioria). No geral, me adaptei bem à cultura americana, mas amo o nosso contato mais humano. Hoje já consigo improvisar em inglês. Mas só cheguei nesse ponto porque o idioma virou parte do meu cotidiano".

Aliás, enquanto não consegue sobreviver nos EUA só de arte como sonha, Gabriela Amerth já fez as vezes de passeadora de cães, vendedora de bijuteria, host e garçonete de restaurante, babá, gerente de estúdio e produtora. Mas seu currículo de atriz vem ganhando cada vez mais consistência. Nele já constam trabalhos como o longa "Música", da Prime Video, e de figurante da premiada série "Succession", na HBO. No entanto, ainda falta realizar o sonho de fazer novela no Brasil.

"Meu objetivo é ter uma carreira duradoura. Quero o privilégio de viver 100% de atuação. Tenho sonhos quase que megalomaníacos e acho importante tê-los porque a imaginação é meu maior gás pro meu movimento. Quero pagar as contas com tranquilidade e dar liberdade pra mim e minha família de ir e vir. E tenho muita vontade de fazer novela e fazer uma comédia com Fábio Porchat. Também seria uma delícia trabalhar com atores que admiro muito, Adriana Esteves, Wagner Moura, Fernanda Torres, Camila Pitanga, Lazaro Ramos, Selton Mello...", afirma a atriz que tem Fernanda Montenegro como seu maior ídolo.