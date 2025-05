Ricardo Machado e Majô celebram bodas de cristal

O empresário Ricardo Machado e sua esposa Majô comemoraram 15 anos de casamento — as chamadas bodas de cristal — em um encontro íntimo com a família. A celebração foi discreta, mas marcada pelo cuidado com os detalhes.

Juntos há uma década e meia, o casal tem dois filhos e decidiu celebrar o amor e a trajetória construída ao longo dos anos. Em tempos em que relações duradouras se tornam cada vez mais raras, momentos como esse merecem reconhecimento.