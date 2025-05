Rei Charles III no Canadá: uma visita histórica em defesa da soberania

Foi a primeira vez, em quase 70 anos, que um monarca britânico abriu uma sessão do Parlamento canadense - um ato com peso político e institucional, especialmente diante do contexto internacional delicado. Acompanhado da rainha Camilla (mais uma vez vestindo azul), Charles foi recebido com honras de chefe de Estado e teve sua presença interpretada como uma resposta diplomática velada às declarações provocativas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recentemente sugeriu que o Canadá poderia se tornar o 51º estado americano.

O Canadá é uma monarquia constitucional, e o rei britânico atua como chefe de Estado do país, exercendo funções sobretudo cerimoniais. No entanto, em momentos de crise ou tensão, esse papel simbólico ganha um novo significado. A última vez que um monarca britânico abriu o Parlamento canadense foi em 1977, com a rainha Elizabeth II. Agora, quase meio século depois, Charles aceita o convite do primeiro-ministro Mark Carney para cumprir o mesmo ritual — com o claro objetivo de reforçar a independência e a solidez das instituições canadenses.

Rei Charles III e rainha Camilla Imagem: Reprodução

A cerimônia de abertura contou com uma salva de 21 tiros, guarda de honra e procissão oficial, além do tradicional Discurso do Trono, proferido por Charles, mas redigido pelo governo canadense. O texto destacou as prioridades da nova legislatura, como o fortalecimento da democracia, a diversificação de parceiros comerciais (com menor dependência dos EUA) e o compromisso com a segurança coletiva através da adesão ao programa europeu de defesa "REARM Europe". O discurso foi lido em tom solene, mas o subtexto político era claro: o Canadá é uma nação soberana, democrática e comprometida com seus próprios caminhos diplomáticos.

Além da solenidade parlamentar, o casal real participou de eventos comunitários em Ottawa, como uma visita ao mercado de agricultores em Lansdowne Park e uma cerimônia de plantio de árvores em Rideau Hall, residência oficial do governador-geral do Canadá. Nessas aparições públicas, Charles e Camilla mantiveram o tom próximo e acessível, reforçando uma imagem de continuidade institucional com sensibilidade moderna.

Internamente, a visita foi bem recebida. Embora o debate sobre a permanência da monarquia no Canadá continue vivo - e, em certos círculos, até ganhe força - a presença do rei foi vista como um gesto de unidade e estabilidade. Em um momento em que o país se vê confrontado por pressões externas, inclusive vindas de seu maior parceiro comercial e aliado histórico, o simbolismo da monarquia serviu como elemento agregador. O gesto foi considerado hábil pelo primeiro-ministro Carney, cuja popularidade depende em parte de sua habilidade diplomática diante da retórica imprevisível de Trump.