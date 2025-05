Meghan Markle e a busca incessante por identidade

Meghan Markle Imagem: Reprodução

No bate-papo, Meghan fez uma confissão que virou manchete: "Se eu tivesse que escrever meu currículo, não saberia nem como me chamar." A frase soa como uma tentativa de humildade, mas acaba ecoando uma das críticas mais recorrentes à sua imagem pública — e, talvez, à sua trajetória ao lado do príncipe Harry: afinal, quem são eles? Quem querem ser? E, mais importante, o que realmente fazem?

Ironia ou não, a declaração veio poucas semanas depois de Meghan rejeitar o rótulo de "influencer" em entrevista à People, afirmando: "Eu me vejo como empreendedora e fundadora. Se a marca acabar sendo influente, ótimo." Ou seja, a intenção é clara: diferenciar-se da figura de celebridade comum. Mas a prática continua confusa.

Meghan, que não abre mão do título de duquesa mesmo em um país sem monarquia, agora prefere ser chamada de "fundadora" - um termo que repete com entusiasmo, mas pouca concretude. "Sou fundadora da As Ever." Ok, mas o que isso quer dizer na prática? Fundar algo não é, por definição, ocupação contínua, a não ser que se esteja constantemente começando de novo - ou fingindo estar ocupada com algo que nunca se consolida. Pensando bem, talvez essa seja mesmo a posição real da ex-atriz, que já tentou várias marcas que fracassaram até lançar a atual.

Essa busca por identidade - ou por branding, mais precisamente - revela uma inquietação quase adolescente. Aos 43 anos, Meghan fala como quem ainda tenta se encontrar aos 20. Isso é o que mais incomoda. Compartilhar que passou a noite acordada abraçando o filho e, por isso, tornou-se "uma fundadora melhor, uma chefe melhor, uma contratante melhor" parece menos um argumento real e mais um exercício de autojustificativa emocional. Não há nada errado em ser uma mãe presente, mas transformar isso em argumento de gestão beira o marketing emocional forçado.

Na mesma entrevista, contou que seu filho Archie, de seis anos, perdeu o primeiro dente — e que ela mesma fez o papel de fada do dente. Um gesto bonito como mãe, mas que novamente foi utilizado para ilustrar como ela estaria mais conectada com sua "missão empresarial".