Aymeric celebra a música brasileira na Avenida Paulista

Quando o francês Aymeric chegou ao Brasil, já trazia na bagagem um caso de amor declarado com a música brasileira e agora ganha seu maior palco: no dia 6 de junho, às 20h30, Aymeric apresenta o show "Chanson do Brasil" no Teatro Gazeta, em São Paulo.

Aymeric Imagem: Mari Marques/Divulgação

No show, Aymeric revisita e homenageia grandes nomes da MPB em versões em francês. "Eu só faço versões de músicas que eu gosto muito, letra e música. Tem tantas canções brasileiras lindas! As que escolho, quero mostrar para o mundo. Também é um jeito de conhecer a MPB a fundo, é como abrir o capô de um carro, desmontar, remontar, pesquisar sobre a letra, a gênese da canção", explica o artista.

Para este show, o público pode aguardar versões de canções como "Evidências", "Detalhes", "Anunciação", "Asa Branca", "Chega De Saudade", "Caça e Caçador" e "Se", entre muitas outras.