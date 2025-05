Exposição na Casa Museu Ema Klabin revela os bastidores da residência

A Casa Museu Ema Klabin abre as portas para uma nova exposição: Tempos de uma casa. A mostra convida o público a conhecer os bastidores da residência de Ema Klabin (25/01/1907 - 27/01/1994) antes de sua conversão em museu, revelando aspectos pouco conhecidos de seu cotidiano.

Ema Klabin ao lado da pequena Ema Lopes, filha de uma funcionária, que recebeu esse nome em sua homenagem. Nascida na residência, viveu ali com a família por 11 anos, no quarto que hoje abriga a sala do curador. Imagem: Arquivo Ema Lopes, reprodução Arquivo Casa Museu Ema Klabin.

Com curadoria de Paulo de Freitas Costa, a exposição propõe um olhar mais íntimo e realista sobre a vivência na casa, rompendo com a imagem idealizada que muitas vezes envolve a vida de grandes colecionadores. Em contraste com narrativas romantizadas, Tempos de uma casa apresenta histórias reais, atravessadas por afetos, rotinas e relações construídas ao longo do tempo.