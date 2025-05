D&D Shopping promove exposição de colecionadores

A mostra reúne nomes de destaque da televisão, da arquitetura, do design e da arte, entre outras áreas. Entre os grandes destaques está Ana Maria Braga, que compartilha com o público uma versão do icônico Louro José, personagem que marcou a história da TV brasileira. O apresentador Amaury Jr. apresenta uma coleção de toy art, enquanto Cátia Fonseca revela seu acervo pessoal de livros de receitas, guardados ao longo dos anos com carinho. O designer de interiores, apresentador e comunicador Henrique Freneda participa com uma escultura da artista brasileira Sil da Capela, parte de sua coleção de obras de arte.

A exposição também conta com a presença de celebridades como o cantor e apresentador e produtor musical Afonso Nigro, que expõe alguns dos seus instrumentos musicais, e a jornalista Adriana Colin, com uma seleção única de terços e rosários. O arquiteto João Armentano exibe sua divertida coleção de porquinhos e a socialite Brunete Fraccaroli apresenta suas Barbies.

Itens inusitados ganham destaque e prometem instigar a curiosidade do público. Entre eles estão as bonecas chinesas de porcelana de Tânia Müller, os globos de diferentes partes do mundo reunidos por Selma de Sá, e a coleção de fósforos de restaurantes internacionais de Marilia Veiga.

As miniaturas também têm espaço garantido: Marcelo Borges e Arthur Athayde, Joia Bergamo e Fabiano Hayasaki apresentam verdadeiros mundos em escala reduzida com suas coleções de móveis em miniatura e objetos culturais. Já Fernando José Elias, chama atenção com uma coleção temática de mini caminhões.

Coleções em grande escala também fazem parte do acervo, como os automóveis reais de Pedro Torres (com um Maverick) e Bruno Isaac (com um Fusca), além de uma Kombi para completar essa coleção.

Completam o time de colecionadores: