Egito: por que o país voltou ao topo da lista dos viajantes em 2025?

Para a plataforma de experiências turísticas Civitatis, alguns dos fatores que explicam o novo protagonismo do Egito são a visibilidade digital, a inauguração de grandes atrativos e a crescente oferta de serviços adaptados ao público internacional — incluindo guias em português, cada vez mais requisitados por viajantes brasileiros.

Grande Museu Egípcio (GEM) Imagem: Reprodução

Um dos destaques de 2025 é a inauguração do Grande Museu Egípcio (GEM), considerado o maior museu do mundo dedicado a uma única civilização. Localizado em Gizé, próximo das pirâmides, o complexo abriga milhares de peças do Egito Antigo e promete se tornar uma das principais atrações culturais do planeta.



A crescente presença do país nas redes sociais também contribuiu para a retomada. Conteúdos sobre o Egito viralizaram em plataformas como TikTok e Instagram, especialmente entre o público jovem, com imagens de passeios pelo Nilo, templos milenares e paisagens do deserto ao entardecer. Esse "efeito viral" ajudou a atrair uma nova geração de viajantes em busca de experiências autênticas.



De acordo com a Civitatis, a procura por experiências no Egito cresceu entre brasileiros em 2024. Um dos formatos preferidos pelos viajantes do Brasil são os circuitos completos com guia em português, que oferecem uma maneira prática e segura de explorar o país. Esses roteiros incluem hospedagem, pensão completa, voos internos, entradas para atrações e acompanhamento de guias locais especializados, com itinerários que começam no Cairo, com visitas às pirâmides de Gizé, à esfinge e aos mercados históricos, antes de seguir a navegação pelo Nilo, passando por destinos como Luxor, Edfu, Kom Ombo e Assuã.