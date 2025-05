Mônica Carvalho conquista dois prêmios em Cannes com o curta "The Painter"

A atriz e produtora Mônica Carvalho celebrou uma conquista no 7 Art Award Cannes Festival, evento que integra a programação paralela do Festival de Cannes e destaca produções autorais e inovadoras do cinema internacional. Ao lado da WN Entretenimento, Mônica contribuiu na produção do curta-metragem "The Painter", que levou dois prêmios: Melhor Compositor e Prêmio do Júri Popular.

Mônica Carvalho e Walther Neto, diretor de "The Painter" Imagem: Divulgação

"Estar em Cannes neste momento tem sido estratégico. The Painter foi recebido com enorme sensibilidade pelo público, e isso fortalece o espaço para produções que emocionam e fazem pensar. Além disso, estou aproveitando a oportunidade para firmar parcerias e abrir novos caminhos para meu próximo projeto", afirmou Mônica.