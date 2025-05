Madalena BBQ Festival: uma experiência gastronômica ao vivo no ABC Paulista

Por: Patrícia Alves

No dia 24 de maio, acontecerá a 8 edição do Madalena BBQ Festival, que ocorre na fábrica da Cervejaria Madalena, em Santo André, São Paulo e ficou conhecido por suas diversas estações de churrasco com carnes premium, chopp artesanal, música ao vivo e outras atrações para toda a família.