Junior Donatto celebra aniversário com festa em São Paulo

Na noite da última quarta-feira (21), o assessor e cerimonialista Junior Donatto comemorou seu aniversário na Casa Charlô, em São Paulo.

Junior Donatto Imagem: Victor Rocha/Divulgação

A cenografia da festa, assinada por Letícia Alencar, foi inspirada nas maiores maisons de moda do mundo, como Dolce & Gabbana e Versace. Elementos clássicos como o animal print estiveram presentes em detalhes do cenário, enquanto o roxo cristal, em homenagem ao estilista Gianni Versace, trouxe o espírito maximalista e vibrante. A produção contou com a participação de mais de 30 empresas e levou três dias para ser finalizada.