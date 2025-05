O estilo de Kate Middleton e o legado fashion da Princesa Diana

Essa aura, naturalmente, paira como uma sombra constante sobre suas herdeiras: as noras Catherine, Princesa de Gales, e Meghan, Duquesa de Sussex. Ambas são, inevitavelmente, comparadas a Diana. Qualquer escolha de roupa - ousada ou recatada - vira "uma homenagem à sogra". No entanto, esse tipo de associação é mais constante no caso de Kate Middleton, tanto por carregar o título de Princesa de Gales quanto por representar com mais frequência a Coroa em compromissos oficiais. Já Meghan, adepta de um estilo despojado californiano e frequentemente de pés descalços, tem suas "menções a Diana", mas não dispõe das mesmas oportunidades para o desfile real.

Kate Middleton na cerimônia de batismo do navio HMS Glasgow Imagem: Reprodução

Um exemplo? O deslumbrante vestido em estilo náutico que Catherine usou recentemente na Escócia, durante a cerimônia de batismo do navio HMS Glasgow. Coube a ela a tradicional quebra da garrafa de uísque contra o casco da embarcação - e ela brilhou. O vestido-casaco azul-marinho com debrum branco da Suzannah London é uma peça nova, sem vínculo com os modelos que ela vem repetindo em outras ocasiões. Feito em crepe italiano de lã leve, o conjunto exalava elegância discreta. Para completar o visual, chapéu Philip Treacy (já usado no Trooping the Colour de 2022) e os brincos de safira que pertenceram à Princesa Diana, combinando com o famoso anel de noivado herdado da sogra. Como notaram os especialistas, Diana também costumava alinhar trajes a temas militares - uma tradição que Catherine parece adotar com naturalidade.

Sua presença no evento também tinha um valor simbólico importante. Nomeada patrocinadora do HMS Glasgow desde junho de 2021, Catherine acompanhou de perto o progresso da fragata antissubmarino de última geração, projetada para proteger os porta-aviões e o sistema de dissuasão nuclear do Reino Unido. Em 2022, chegou a receber marinheiros do navio no Castelo de Windsor, demonstrando envolvimento pessoal com o projeto e com a Marinha Real.

Príncipe William e Kate Middleton Imagem: Reprodução

Os fãs mais atentos notam algo em comum nos modelos recentes de Catherine: ela já está se vestindo como futura rainha. Seus looks equilibram tradição e modernidade, elegância e propósito. Um bom exemplo é o vestido amarelo-manteiga da Emilia Wickstead, usado recentemente no primeiro evento público após seu retorno. A peça já fazia parte do seu guarda-roupa desde o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, em 2022, e voltou com força total nesta primavera europeia. A escolha da cor - apontada como a mais popular da estação no hemisfério norte - é estratégica, assim como o chapéu Philip Treacy usado na ocasião, o mesmo que ela estreou no casamento de Harry e Meghan, em 2018. Recado ou não, foi notado.