Jeffinho lança sua primeira música autoral da carreira solo

Nesta quinta-feira (22), Jeffinho lança "Obscena", sua primeira faixa autoral desde a saída do Exaltasamba. "Essa música é um marco pra mim. Fala sobre desejo, entrega, intensidade? e representa tudo que eu quero mostrar nessa nova fase. Tô muito feliz com o resultado e ansioso pra dividir com o público", afirma o cantor.

Imagem: Divulgação

O single foi lançado inicialmente em formato de áudio, mas já ganhou vida nas redes sociais com vídeos de bastidores e trechos em estúdio. O clipe oficial já está nos planos e será divulgado em breve. Jeffinho trilha um caminho sólido no pagode desde 2010, quando trocou o futebol pela música. Após fundar o grupo Estilo de Ser, foi convidado a integrar a nova formação do Exaltasamba, onde permaneceu por quase uma década. Em abril deste ano, estreou oficialmente sua carreira solo.