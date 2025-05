Instituto Nosso Olhar promove oficinas culturais de canto e dança

As oficinas começaram em 12 de maio e acontecem na Rua Éden, 352 - Morumbi, São Paulo (SP). O projeto conta com o apoio da Lei Rouanet - Incentivo a Projetos Culturais e da Igual, tem patrocínio do Instituto Athié Wohnrath e é realizado pelo Instituto Nosso Olhar, em parceria com o Ministério da Cultura.

Programação Crianças (2 a 12 anos):

Oficina de Canto: segundas e quartas, das 10h às 11h30

Oficina de Dança: terças e quintas, das 16h às 17h30 Jovens e adultos Oficina de Canto: terças e quintas, das 10h às 11h30

Oficina de Dança: segundas e quartas, das 16h às 17h30