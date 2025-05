Débora Falabella retorna com 'Prima Facie' ao Rio de Janeiro

Desde a sua estreia em Londres, em 2022, 'Prima Facie' seguiu uma trajetória de sucesso. Escrito por Suzie Miller, o texto ganhou dezenas de montagens ao redor do mundo, conquistou a Broadway e o West End inglês, e inspirou debates e esforços para mudar algumas leis britânicas. Com Débora Falabella em seu primeiro solo teatral, sob direção de Yara de Novaes, a montagem estreou em abril de 2024 no Rio de Janeiro e se tornou em um fenômeno de público instantâneo, com sessões extras e um debate que reuniu advogadas de diversas esferas.

Débora Falabella Imagem: João Caldas Filho/Divulgação

Com temporadas e apresentações lotadas em Brasília, no Festival de Curitiba e oito meses de ingressos esgotados em São Paulo, 'Prima Facie' fará uma nova temporada no Rio de Janeiro a partir de 27 de junho no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea.