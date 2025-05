Rodrigo Leal lança projeto que recria a obra de Roberto Leal

O legado musical de Roberto Leal ganha um novo capítulo com o lançamento oficial do projeto "Vira do Avesso", idealizado por seu filho, o também músico Rodrigo Leal. A iniciativa propõe a reinterpretação de clássicos do cantor português por grandes nomes da música, artistas inusitados que, à primeira vista, o público jamais imaginaria revisitar o repertório de Roberto Leal.

Rodrigo Leal e Roberto Leal Imagem: Reprodução

A estreia acontece em Portugal com o primeiro single do projeto, que conta com a participação da banda D.A.M.A, um dos maiores sucessos entre o público jovem português. O grupo regravou a famosa música "Terra da Maria", agora com uma nova sonoridade e roupagem contemporânea, em um videoclipe que já está disponível em todas as plataformas digitais e redes sociais.