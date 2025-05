Masp recebe concerto gratuito de João Carlos Martins e Bachiana Filarmônica

O maestro João Carlos Martins e a Bachiana Filarmônica SESI-SP realizam, em 27 de maio, um concerto aberto ao público no Auditório do Masp, em São Paulo. Sob regência de João Carlos Martins, a noite terá início com "Intermezzo", de Pietro Mascagni, seguido pela "Suíte Orquestral nº 3", de Johann Sebastian Bach. Em seguida, ao piano, o maestro interpretará peças que conectam a música erudita a grandes trilhas sonoras do cinema e à música popular brasileira.

João Carlos Martins Imagem: Divulgação

No repertório estão a clássica "Ária" na Quarta Corda, também de Bach; "Thank You", do norte-americano Dave Brubeck; o tema do filme "E.T. - O Extraterrestre", de John Williams; além da inesquecível "Cinema Paradiso", de Ennio Morricone; e "Insensatez", de Tom Jobim.