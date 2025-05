Chris Pitanguy e Tadeu Lockermann unem moda e negócios em novo clube

Chris Pitanguy e Tadeu Lockermann receberam convidados na última terça-feira (20) para uma noite que uniu moda, inteligência de mercado e conexões. O lançamento do "Clube Protagonistas do Brasil - Moda & Retail" reuniu estilistas, designers, empresários e poder público para discutir estratégias e somar esforços visando o desenvolvimento e crescimento da moda brasileira e setores do varejo que a cercam.

Chris Pitanguy e Tadeu Lockermann Imagem: Marco Brozzo/Divulgação

Entre os convidados estavam o designer Airon Martin, Flávio Rocha, proprietário da rede de lojas Riachuelo, acompanhado da esposa Anna Cláudia Rocha, a estilista e empresária Andrea Bogosian, Patricia Carta, editora-chefe da revista Harper's Bazaar Brasil, e muito mais.