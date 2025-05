Blue Note São Paulo terá tributo a David Bowie

No dia 23 de maio, sexta-feira, às 20h00, o palco do Blue Note São Paulo terá a homenagem a David Bowie - uma das figuras mais icônicas e importantes da história da música. A banda Diamond Dogs, formada por Roberto Brandt e Paula Marchesini (vocais), Fred Minhoto (bateria), Antônio Frugiuele (guitarra), Nando de Gaspari (baixo), Henrique Ark (teclado) e Marcelo Freitas (saxofone), trará um show especial que passa pelas múltiplas fases da carreira de Bowie, o camaleão do rock, que fez da diversidade musical e da experiência para além da percepção comum da vida suas maiores armas.

No repertório estarão "Rebel Rebel","Ziggy Stardust", "Moonage Daydream", "Heroes", "Modern Love", entre outras.

SERVIÇO:

BLUE NOTE SÃO PAULO

Endereço: Conjunto Nacional - Avenida Paulista 2073 - 2º Andar - Consolação - São Paulo/SP

Shows: 20h ; 22h30 (abertura da casa às 19h)

Almoço & Jazz: de segunda a sexta com música ao vivo das 12h às 15h

Varanda Blue: Terça a sexta das 12h às 1h30 | Sábado das 19h às 2h - entrada gratuita

Feijoada com Samba: aos sábados das 12h às 16h

Brunch Music: todos os domingos das 10h às 16h com música vivo e entrada gratuita