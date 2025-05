Ana Hickmann é a estrela do desfile da Nova Noiva no Casar 2025

A modelo e apresentadora Ana Hickmann será a grande atração do desfile da Nova Noiva na edição deste ano do Casar 2025, um dos eventos mais prestigiados do setor de casamentos no Brasil. O desfile acontece no sábado, dia 24 de maio, às 14h30, no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

Ana Hickmann Imagem: Ricardo Hara/Divulgação

Com mais de 40 anos de tradição, a Nova Noiva é reconhecida como a maior marca brasileira de vestidos de noiva e escolheu Ana para estrelar a apresentação da nova coleção Speranza. "Estou muito feliz e realizada por participar novamente desse desfile tão marcante. Este é um ano especial para mim, e poder representar uma marca tão importante nesse segmento é uma honra", declarou a modelo.