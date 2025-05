Sete Anos de Harry e Meghan: Amor e Controvérsias

Sigmund Freud e alguns de seus sucessores também teorizaram sobre o declínio do desejo e o surgimento de impulsos reprimidos ou desejos extraconjugais com o tempo. Mas vale dizer que o "sete" tem um simbolismo cultural antigo - é considerado um número cíclico em muitas tradições (sete dias da semana, sete anos de fartura e seca na Bíblia, sete pecados capitais etc.). Hoje, a "crise dos sete anos" é vista com um certo ceticismo por psicólogos, que preferem analisar as crises conjugais em termos de ciclos relacionais, mudanças de vida (como filhos, trabalho, envelhecimento) e habilidades de comunicação. A ideia do "sete" é mais uma metáfora cultural do que uma verdade científica. Mas como o mito persiste agora que Meghan e Harry completam sete anos de casados (bodas de lã), o número convida à especulação, mesmo que não carregue validade empírica universal.

Em maio de 2018, o casamento de Meghan Markle e Príncipe Harry parecia um sopro de renovação para a monarquia britânica. Em meio a pompas e circunstâncias, a entrada da atriz americana, birracial, divorciada e feminista na família real foi recebida como um marco simbólico de modernização. Sete anos depois, a narrativa é outra: marcada por rupturas, batalhas judiciais, acusações de racismo, entrevistas explosivas, documentários, livros de memórias e uma mudança definitiva para os Estados Unidos, a união de Meghan e Harry virou, ela própria, um símbolo de resistência e dissonância em relação ao establishment que um dia os celebrou.

Meghan postou no Instagram uma colagem de fotos que considera a narrativa pessoal dessa trajetória intensa que para muitos parece ter o dobro de tempo, tamanho o peso do drama. Ali vemos imagens do casal no início do namoro, na festa de casamento, com os filhos (sim, há fotos de Lilibet e Archie). "Sete anos de casamento. Uma vida inteira de histórias. Agradecemos a todos vocês (sejam ao nosso lado ou de longe) que nos amaram e apoiaram ao longo da nossa história de amor. Somos muito gratos. Feliz aniversário!", ela escreveu.

Mas esse conto de fadas não é perfeito. Ele foi rapidamente invadido pelo realismo brutal da monarquia e da mídia britânica. O tratamento dado à duquesa de Sussex por parte da imprensa sensacionalista — que contrastava de forma gritante com o que se via nas manchetes sobre Catherine, a princesa de Gales — se transformou em um dos pilares da saída do casal da chamada "Firma". Mas o desgaste foi também interno. As tensões com o Palácio de Buckingham, os bastidores da renúncia aos deveres reais em 2020 (o chamado "Megxit") e os silêncios da Casa de Windsor diante de alegações graves consolidaram a posição de Harry e Meghan como figuras deslocadas, mas determinadas a reescrever sua história. Ou simplesmente "mentir", dependendo da sua fonte.

Apesar do aumento de apostas em separação e crise, sete anos depois, o casal se mantém ostensivamente unido. Desde que se mudaram para a Califórnia, eles criam dois filhos longe dos olhos da mídia e construíram, com erros e acertos, um ecossistema próprio de imagem: uma fundação (Archewell), parcerias com plataformas de streaming e editoras, e uma presença pública cuidadosamente moldada — ora humanitária, ora midiática. Há quem critique a superexposição ou a oscilação entre a busca por privacidade e o uso estratégico da própria biografia como produto. Mas é inegável que eles conseguiram preservar o núcleo da relação em meio ao furacão que os cerca.

A figura de Harry, o príncipe rebelde desde a juventude, ganhou novos contornos após o lançamento de sua autobiografia, Spare. Ali, ele narrou com detalhes não apenas os traumas da infância e da perda da mãe, Diana, mas também seu profundo desconforto com a hierarquia real, que o colocava sempre como o "reserva", o que sobra, o que cede. Ao lado de Meghan, ele parece ter encontrado não apenas uma companheira, mas uma plataforma de afirmação pessoal e emocional. Isso tem sido fonte de muitas versões sobre fatos que apenas eles e a Família Real realmente conhecem.