Mounjaro X Ozempic: quais as diferenças e como escolher?

As informações a seguir foram esclarecidas pela Dra. Bruna Durelli, médica nutróloga, especialista em saúde metabólica e cofundadora da Levser.

Mounjaro x Ozempic: quais as diferenças?

Ambos são medicamentos injetáveis, aplicados semanalmente por meio de um dispositivo semelhante a uma caneta. No entanto, suas composições e mecanismos de ação são diferentes.

Enquanto o Ozempic atua sobre o GLP-1, um hormônio que ajuda a promover saciedade e controlar o apetite, o Mounjaro tem um alcance maior: ele atua tanto no GLP-1 quanto no GIP, outro hormônio envolvido no metabolismo. Essa ação dupla tende a proporcionar resultados mais expressivos na perda de peso e no controle da glicemia.

Apesar disso, não significa que o Mounjaro seja automaticamente melhor. "Tudo depende da avaliação clínica. O Mounjaro tem uma ação mais ampla, mas é necessário entender se ele é o mais adequado para cada caso", explica a Dra. Bruna.

Perigo do uso fora da indicação médica