A atriz Gabriella Di Grecco ministra workshop com coach de Brad Pitt

No evento, ela se junta à preparadora Margie Haber, uma das mais renomadas coaches de atores de Hollywood, responsável por treinar nomes como Brad Pitt, Halle Berry, Vince Vaughn e Tiffany Haddish. A proposta é oferecer ao público brasileiro um mergulho no chamado "Haber Philosophy", voltado à verdade cênica, à conexão com o texto e à espontaneidade emocional — pilares que complementam o trabalho de Gabriella como educadora.

"Minha pedagogia está muito ancorada no encontro da autenticidade (única em cada um) e como usá-la de maneira criativa, cativante e irresistível. Junto disso, a minha ideia é promover a autonomia dos atores na produção de selftapes, vídeos de apresentação e monólogos, desde a escolha do texto, passando pelo estudo, preparação do texto, montagem do set, noções de iluminação, direção de arte, figurino, visagismo,gravação, edição e entrega final do material. A ideia é que os atores saibam o que estão fazendo e não dependam de outras pessoas para manter uma constância na entrega desse material, que é o que os diretores e produtores de casting buscam hoje em dia: material de qualidade e atualizado.", revela.

Atriz, cantora e uma das estrelas brasileiras consagradas nos canais latino-americanos da Disney Channel, Gabriella tem como currículo uma carreira plural nos campos da arte e entretenimento. Reúne tanto personagens populares — como Gemima, da novela "Cúmplices de um Resgate", do SBT — quanto experiências internacionais, como a co-protagonista da série argentina "Bia", sucesso na emissora de Mickey Mouse em mais de 30 países.

Eclética, também ocupou os palcos em montagens como a ópera-rock "Meia-Noite Cinderela" e o espetáculo "Cinza", de Jay Vaquer, além de ter encantado o público ao lado de Eduardo Sterblitch no musical "Uma Babá Quase Perfeita", uma das produções mais comentadas da cena teatral recente, além de trabalhos reconhecidos como diretora, compositora e diretora vocal na Warner Chappell Brasil.

"Vejo nesse evento uma oportunidade única de romper as barreiras de entrada para abrir contato e experiência com pessoas de outros países e com pessoas que já passaram por trabalhos internacionais. Meu método conversa diretamente com essa ideia. Tornar os atores agentes autônomos da sua própria carreira ajuda muito a democratizar o processo de seleção. Especialmente porque hoje, mais do que nunca, as produções buscam diversidade dos atores nos produtos audiovisuais", comenta.

Com vagas limitadas e inscrições gratuitas via perfil do @conservatoriointernacional no Instagram, o evento se posiciona como uma chance real de expansão profissional — tanto para iniciantes quanto para artistas em transição de carreira. Gabriella contextualiza e antecipa o que está por vir: "A pandemia certamente foi o ponto de virada mais importante no nosso setor (artes e entretenimento). A forma como se consegue trabalho hoje em dia mudou muito. Hoje o ator precisa entregar tudo o que tem numa selftape para conseguir um trabalho. Isso sem contar a constância de produção de material/conteúdo para as redes sociais. Entretanto, a grande maioria dos atores não sabe sequer se iluminar para entregar um vídeo com uma qualidade adequada. O que acho mais sensacional nesse workshop, é que Margie vai compartilhar toda a parte de preparação e eu vou compartilhar como incluir isso com a autenticidade presente em cada artista fazendo isso transparecer na autoprodução em casa, de modo que o ator possa entregar um material coeso, bonito e impossível de ser ignorado pelos produtores de casting", conclui.