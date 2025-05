Salão do Artesanato volta a São Paulo em maio

De 21 a 25 de maio, o Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, recebe a 19ª edição do Salão do Artesanato. Após 15 edições em Brasília e 3 na capital paulista, o evento volta à cidade em 2025 reunindo artesãos de todos os estados e do Distrito Federal. Além de compras e negócios, o convite é para uma imersão no universo do artesanato brasileiro, com mais de 100 mil peças moldadas, trançadas, costuradas, entalhadas e esculpidas com talento genuíno.

As referências indígenas no trabalho do Mato Grosso do Sul Imagem: Gilberto Evangelista/Divulgação

Com entrada franca, o Salão é um programa para toda a família e oferece exposição e venda de peças artesanais, apresentações musicais diárias, performances, desfiles como o da nova coleção do estilista Maurício Duarte, praça de alimentação e áreas de descanso. A expectativa é atrair mais de 60 mil visitantes e superar os R$22 milhões movimentados em 2024, entre vendas diretas e negócios futuros.



SERVIÇO: