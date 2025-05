Paulo Gustavo ganha musical em homenagem a sua vida e carreira

Idealizado por Déa Lúcia e Ju Amaral, Paulo Gustavo terá sua vida e obra contadas e cantadas de uma forma jamais vista. "Meu Filho É Um Musical" narrará a história de um menino vivaz, que desde muito novo já despontava com seu talento e graça, imitando a mãe e as tias, provocando risadas da família e amigos. O jovem de Niterói que se tornou um fenômeno e que, ao transformar a própria vida, transformou a de sua mãe e a do Brasil inteiro.

Imagem: Divulgação

"Meu filho tinha um talento e coração raros. Tudo o que fez foi com muito amor e dedicação. O seu sucesso está nessa fórmula. Com a "Dona Hermínia", fez com que o Brasil inteiro me conhecesse. No início, muitos achavam que aquela mãe não existia. Mal sabiam eles, rs. Agora eu e Juju que vamos render todas as homenagens a ele e do jeito que Paulo Gustavo queria ao realizar um dos seus maiores sonhos: um grandioso espetáculo da Broadway!", diz Dona Déa.