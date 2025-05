Maria Luiza Suplicy faz rara aparição com avô, Eduardo Suplicy

A sessão para convidados do espetáculo "Outros Toms" movimentou o MASP Auditório, em São Paulo, neste fim de semana. A jovem Maria Luiza Suplicy conferiu a apresentação acompanhada do avô, o deputado Eduardo Suplicy. Maria Luiza tem 20 anos e é fruto do antigo relacionamento de Maria Paula com o músico João Suplicy. Os atores Cassio Scapin e Karine Carvalho e a digital influencer Alice Salazar também marcaram presença. A montagem com a Studio3 Cia. de Dança e a participação especial do ator Gabriel Braga Nunes tem coreografias de Anselmo Zolla, direção cênica de William Pereira e direção musical do maestro Wagner Polistchuk, da Osesp.

Eduardo Suplicy e Maria Luiza Suplicy Imagem: Leandro Menezes/Divulgação

Em "Outros Toms", a obra de Tom Jobim é redescoberta, trazendo os diferentes tons do maestro, com arranjos originais de Claus Ogerman, Nelson Riddle, Eumir Deodato e do próprio Jobim. Quatorze bailarinos em cena mostram ao público um Antônio Carlos Jobim visto por um prisma diferente. Gabriel Braga Nunes dá vida ao músico, considerado um um dos maiores compositores do século XX. O roteiro é dividido em três suítes, uma alegoria poética da construção de Brasília; uma recriação cênica de "Gabriela, cravo e canela", de Jorge Amado (1912 - 2001), com os temas criados por Jobim para o filme de Bruno Barreto, e uma parte final com obras emblemáticas do artista, como "Se todos fossem iguais a você".