Hospital do Amor fará nova edição do Baile de Debutantes Fadas Madrinhas

Tudo foi pensado em detalhes pela promotora do evento, Liliane Barros Marty Caron para encantar e acolher cada debutante e seus acompanhantes ou padrinhos. No dia 19, os debutantes serão recepcionados com um jantar de boas-vindas para 120 pessoas, no melhor estilo country, no Rancho Os Independentes, dentro do famoso recinto da Festa do Peão de Boiadeiros. Na ocasião, além de palestra com Filipe Masetti, cowboy e escritor conhecido como o Cavaleiro das Américas, acontece também a apresentação do cantor Mateus Rott, com repertório dedicado à Garth Brooks, Alan Jackson, Shania Twain e Elvis Presley, entre outros grandes artistas.



No dia 20 a agenda começa cedo, às 13h, com o Dia de Príncipes e Princesas no espaço montado pela Caza de Beleza por Cris Rozzini, que oferecerá cuidados com cabelo e maquiagem, além de assessoria às vestimentas do baile. Todos os debutantes estarão vestidos com traje de festa assinados pela estilista Glória Almada, com croqui da MicheliX. Os tecidos são da Ouro Textil, de Belo Horizonte, os sapatos Carmen Steffens e as coroas de Miguel Alcade.



O grande baile, para 350 convidados, acontece às 19h, e prestará homenagem a uma grande artista brasileira que há 30 anos apoia o Hospital de Amor. O nome, ainda mantido em segredo, será revelado somente na data, e celebrado também com muitas outras atrações no Centro de Eventos Doutor Paulo Prata.



Dentre os artistas confirmados no evento está Paulo Dalagnoli, que desde o primeiro baile é padrinho dos debutantes. Para esta edição, o ator trará a cunhada Ana Moraes para cantar a tradicional valsa, acompanhada por Wina e Mieventos Musicais. Ao longo da noite, haverá apresentações de Augusto & Atilio e convidados, dos DJs Guga Guizelini do fenômeno Jiraya Uai e UsAgroboy, além da presença de artistas da Agroplay e outras personalidades.



A festa conta com decoração de Roni Vieira, cerimonial da Lecult, Larissa Mello, Fernanda Feres e Ana Araújo, com participação da Bar Flairs com drinks especiais, buffet de Pimenta Doce e bolo assinado por Andreia Fernandes.



O Baile de Debutantes Fadas Madrinhas tem apoio do Grupo Minerva, SICOOB, Onelaudos, Clínica Fakiani, Instituto Marina Berti, Dolce & Gabbana, entre muitos outros simpatizantes e apoiadores que doaram peças para ações sociais e leilões beneficentes.



Mais sobre o projeto

A missão do projeto Fadas Madrinhas é elevar a autoestima e levar alegria a jovens com idade entre 14 e 16 anos que têm em comum o sonho de participar de um Baile de Debutantes. Em pouco mais de 20 anos, a produtora do evento, Liliane Barros Marty Caron, já impactou a vida de mais de 1.000 adolescentes com o seu projeto social, sempre amparado por grandes marcas, empresários e cidadãos de bem que se comovem com a causa e contribuem com recursos humanos e financeiros para a realização de cada edição do baile.



Até 2017, o projeto atendia somente a estudantes da rede pública de ensino. Há 7 anos passou a contar com duas edições ao ano, sendo uma delas destinada exclusivamente a pacientes do Hospital do Câncer de Barretos. Neste ano de 2025, as festividades do Baile de Debutantes do Hospital do Amor acontecem nos dias 19 e 20 de maio, reunindo 60 adolescentes que recebem gratuitamente tratamento médico no local. Serão meninas e meninos, vindos de diversas regiões do país, todos acompanhados por parentes ou padrinhos, com todas as suas despesas pagas.