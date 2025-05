Carla Diaz aposta em look Lethicia Bronstein para Festival de Cannes

Aplicados manualmente sobre uma base de malha estruturada com leve elasticidade, os paetês bordados criam um efeito dupla face que reage à luz e aos movimentos do corpo, alternando tons intensos e formando desenhos fluídos ao longo do red carpet, além de um sofisticado efeito molhado. A ideia de Lethicia é que o vestido esteja em constante transformação, surpreendendo a cada ângulo e movimento.

Atenta às novas diretrizes do festival, que restringem transparências excessivas e volumes dramáticos, a estilista apostou em uma silhueta justa, com manga longa de um lado e ausência de alça do outro, equilibrando assimetria e sensualidade com elegância.

O decote, também assimétrico, reforça essa proposta e valoriza a parte superior do corpo. Já a fenda frontal, elemento clássico em eventos de gala, adiciona um toque dramático e estratégico, revelando a perna de forma sofisticada. "Na minha primeira noite em Cannes, para uma festa tão exclusiva e importante, eu precisava de um look que transmitisse a essência do evento", acrescenta a atriz.

Grande protagonista da peça, o movimento do tecido cria um visual hipnótico e cinematográfico, traduzindo a escolha de Carla para um dos eventos mais importantes do cinema internacional.

Lethicia Bronstein é idealizadora do movimento "Red Carpet Made in Brazil", que incentiva atrizes, modelos, artistas e empresárias de projeção internacional a vestirem criações de estilistas brasileiros em tapetes vermelhos e eventos especiais, levando a moda nacional para outros continentes. "Somos um dos povos mais criativos, com grande aptidão para o artesanal, mas ainda valorizamos demais o que vem de fora. Precisamos aplaudir o que temos aqui", diz.

O Festival de Cannes