Camillo celebra 20 anos de carreira com novo single autoral

"É um momento especial cheinho de sonhos", define ele, emocionado. "Lançar uma música é mostrar parte de você que alguém ainda não conhece ou não viu." Em "Do Altar pro Palco", Camillo revisita sua origem na igreja, um ambiente que moldou sua sensibilidade artística. "Eu aprendi muito na igreja. Quando entendi que olhar pra essa parte de mim potencializava quem eu sou, tudo mudou", conta. A canção é fruto da parceria com a cantora e compositora Luiza Caspary — amizade nascida nos bastidores do The Voice — e da produção de um dos jurados do Canta Comigo, demonstrando como sua caminhada nos realities foi decisiva em sua construção artística.

"Os realities me ensinaram que não se faz arte sozinho", diz ele, com gratidão. "Foram escolas de resiliência. Os 'nãos' me fizeram crescer. E foi nesses ambientes que nasceram minhas principais parcerias, inclusive Do Altar pro Palco." O single antecipa o lançamento do disco "Pronto Pra Voar", que deve chegar em breve às plataformas reunindo composições autorais que traduzem suas vivências e emoções mais profundas.

O teatro musical também tem papel fundamental em sua formação. "O palco me deu ferramentas para expressar quem eu sou. Me fez entender que temos muito a dizer e que sempre terá alguém que quer — e precisa — ouvir", afirma. Ao longo de sua carreira, Camillo transitou com fluidez entre linguagens, formatos e palcos: dos grandes musicais aos cruzeiros internacionais, das plateias de realities aos shows autorais. "Essa versatilidade me ensinou que meu eu artístico é multifacetado. Cada palco exige algo diferente, e isso me move. Eu não tenho medo dos desafios."

Camillo entra, agora, em uma fase que ele define como "honesta e cheia de amor". As canções que farão parte de "Pronto Pra Voar" trazem reflexões sobre autoconhecimento, resiliência e afeto. "Falo sobre me amar, me doar, me machucar, mas também sobre me reerguer. Todo mundo tá sempre matando um leão por dia, e eu não sou diferente."

"Do Altar pro Palco" já está disponível nas plataformas digitais. Para marcar ainda mais essa fase especial, o artista, que apresentou recentemente seu show Camillo In Concert no Teatro Santa Cruz, deve anunciar em breve novas datas. A apresentação mescla canções que marcaram sua trajetória artística com um repertório autoral, inspirado em histórias que misturam fé, arte e liberdade. "A arte é viva, é nova, é diferente — e está mais viva do que nunca dentro de mim", finaliza o artista, que está, definitivamente, pronto para voar.